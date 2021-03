7 de Marzo – El beneficio de unos pocos (el incendio de Triangle Shirtwaist) Por Marisa Escuer y mas…

Recomendado. Puede que una celebración no responda totalmente al día que se realiza ni responda totalmente a los símbolos que se blanden, pero la fuerza de la misma no pierde por ello su valor. Cuando nos fijamos en el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en aquello que es más emblemático del día, el color morado (violeta, según matices), y hacemos referencia al incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, puede que algunos datos no nos coincidan. Pero este baile de datos no desmerece nada el día, sus símbolos y sus reivindicaciones.>>>

Algunas trabajadoras tiran las telas por las ventanas, la gente de la calle pensó en su momento que era para salvar las piezas, en realidad quieren salvarse ellas. Pero ninguna es lo suficientemente larga para llegar a sitio seguro. Otras trabajadoras se lanzan desde las ventanas en un intento de escapar de las llamas.

¿Cómo se llegó a esta situación?

En el sector textil la mayoría eran trabajadoras en unas condiciones de explotación. Su jornada laboral comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las seis y media de la tarde

Fuente: Club Cortum

https://www.clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-el-incendio-de-triangle-shirtwaist/





Más información Histórica.

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El marketing transformó al Día Internacional de la Mujer Trabajadora y lo llenó de lugares comunes. Lejos de eso, hay una historia de lucha que merece ser contada.

La primera vez que se habló de conmemorar una “Día de la Mujer” fue el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick de Chicago, Estados Unidos, en un acto presidido destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.>>>

Recién en 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Para 1929, en la Argentina, el 8 de marzo aún no se había impuesto entre las mujeres trabajadores. Por eso, el 6 de julio de ese año, Caras y Caretas, sacó la edición Nº 1605 integramente dedicada a la mujer aunque sin poder escaparse de algunos cliches que el consumismo ya había impuesto.

Fuente; Caras y Caretas

https://historico.carasycaretas.org.ar/#!/nota/feliz-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-25005/