23 de Agosto – Masacre de Trelew: un ensayo previo al genocidio. Por Miguel Martinez Naón

Dossier. Se cumplen 48 años de aquella masacre en el sur del país en la que fueron fusilados 19 militantes revolucionarios. Esta nota pretende dar una introducción al dossier que dedicamos en este día a uno de los sucesos más dolorosos en la historia de nuestro país.

“¿Acaso no esta corriendo la sangre de los fusilados en Trelew?

¿hay algún sitio del país donde esa sangre no este corriendo ahora?” (Juan Gelman)

En pocas horas se estarán cumpliendo 48 años de aquella fatídica noche del 22 de agosto de 1972 en la que fueron fusilados 19 militantes, combatientes de las tres organizaciones político-militares más importantes de Argentina: FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros. Esta tragedia es considerada un ensayo previo al genocidio perpetrado el 24 de Marzo de 1976.

¿Qué sucedió en Trelew? >

