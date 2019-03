PRESENTACION "CUENTOS INSOLENTES" El pasado sábado 16 de marzo en CNT-AIT Vilanova i la Geltrú presentó “CUENTOS INSOLENTES”, haciendo la introducción el compañero Jordi que hizo un esbozo de la biografía del amigo y compañero Iván R. Varo, y leyendo una poesía de Rafael Barret titulada “CUENTOS”, dándole la palabra seguidamente al autor para que iniciara su recorrido sobre el tema. Ni que decir tiene, que el Acto fue de lo más ameno y con buen humor al escucharles leyendo tres de los “CUENTOS INSOLENTES” que componen el libro, manteniendo un coloquio distendido y agradecido entre l@s presentes. La realidad reflejada en la escritura irónica, obtiene a la vez el final inesperado que hace despertar de la sociedad en que vivimos. Buenos cuentos de temáticas diferentes, sin extensión, pero de contenidos llenos de autenticidad social que llaman a seguir la lectura con otros “CUENTOS INSOLENTES”, emplazándolo para el próximo libro y asistiendo si no hay nada que lo impida a su nueva obra de teatro que está preparando y que ya dará a conocer. La asistencia agradeció el Acto en todo su conjunto, y al finalizarlo, para que hubiera un mejor contacto y relación entre las personas se preparó un pica-pica, terminando con el mayor agrado pasadas las 22h. Salud, An-arcosindicalismo y Cultura! ---------------------------------------------------------- PRESENTACIÓ “CUENTOS INSOLENTES” El passat dissabte 16 de març en CNT-AIT Vilanova i la Geltrú presentà “CUENTOS INSOLENTES”, fent l’ introducció el company Jordi que va fer un esbós de la biografia de l’amic i company Iván R. Varo, i llegint una poesia de Rafael Barret amb el títol de “CUENTOS”, donant-li la paraula seguidament a l’autor per que iniciés el seu recorregut sobre el tema. No cal dir, que l’Acte fou de lo més amè i amb bon humor al escoltar-los llegint tres dels “CUENTOS INSOLENTES” que composen el llibre, mantenint un col·loqui distes i agraït entre els i las presents. La realitat reflectida en la escriptura irònica, obté a la vegada el final inesperat que fa despertar de la societat en que vivim. Bons contes de temàtiques diferents, sense extensió, però de continguts plens de autenticitat social que criden a continuar la lectura amb altres “CUENTOS INSOLENTES”, emplaçant-lo per el pròxim llibre i assistint si no hi ha rés que ho impedeixi a la seva nova obra de teatre que està preparant i que ja donarà a conèixer. L’assistència agrair l’Acte en tot el seu conjunt, i al finalitzar-ho, per què hi hagués un millor contacte i relació entre les persones es va preparar un pica-pica, acabant amb el major grat passades les 22h. Salut, An-arcosindicalisme i Cultura!