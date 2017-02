¿Por qué el nuevo gobierno de Trump abandona la “globalización”, entendida como libre circulación de capitales y personas?

<<Lo bueno si breve, dos veces bueno>> Baltasar Gracián

La situación económica en el Mundo actual, donde la competencia interburguesa —hija predilecta de la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio — ha venido sustituyendo mano de obra por instrumentos técnicos materiales cada vez más eficaces, deprimió paulatinamente las ganancias globales hasta dejar sin sentido histórico al capitalismo. Es ésta una realidad día que pasa cada vez más evidente. Así las cosas, lo que la gran burguesía de los países más ricos e industrializados necesita hoy para seguir conservando su hegemonía económica y política internacional, es que además del libre acceso a mercados comerciales, recursos minerales, empresas estatales y tierras fértiles, pueda emplear la más barata fuerza de trabajo vigente . Pero el caso es que esos puestos de trabajo disponibles pagando los salarios más bajos posibles, están en los países de menor desarrollo relativo , donde los desarraigados han venido siendo cada vez más numerosos y emigran hacia el norte opulento, dispuestos a trabajar allí por un salario más bajo del mínimo, sin embargo superior al de sus propios países de origen , lo cual en EE.UU. ha venido redundando en perjuicio de los asalariados norteamericanos, de tal modo buena parte de ellos empujados a formar parte del ejército de parados:

<<Así, por ejemplo, el tratado de libre comercio para América del Norte (NAFTA) suscrito por EEUU, Canadá y México habría costado cerca de 700.000 puestos de trabajo a los EEUU (que fueron ocupados por los inmigrantes extranjeros). Desde la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, se han perdido más de 2 millones de empleos industriales. Mientras que (gracias a sus mayores ganancias relativas a cambio de salarios más bajos) las grandes empresas estadounidenses pudieron construir y afianzar su papel dirigente a escala planetaria, los trabajadores de su propio país (desplazados por los inmigrantes extranjeros) perdieron puestos de trabajo estables y poder de negociación sindical>>. (Gabriela Simón: “Donald Trump y el nuevo orden mundial que se avecina”. Lo entre paréntesis nuestro).

Otro tanto ha sucedido con los 279.399 musulmanes, que desde 2003 se refugiaron en territorio norteamericano, huyendo de las Guerras en Afganistán e Irak emprendidas por EE.UU. en el marco de la OTAN. ¿Qué hacía nuestro inefable Donald John Trump por entonces, si no aprovecharse de la globalización y las supuestas “guerras contra los terroristas”, para aumentar su patrimonio personal usufructuando indirectamente ese negocio, que le valió estar hoy entre las 324 personas más ricas del Mundo?:

<<La agenda hegemonial de los EEUU se ve, pues, confrontada, por un lado, con la creciente insatisfacción de los trabajadores y los estratos medios desclasados (de ese país que Trump llamó “perdedores de la globalización”) y, por el otro, con el creciente poder de los países en vías de desarrollo robustecidos económicamente, los cuales pretenden ahora —sobre todo los llamados BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica— codeterminar las reglas del juego de la economía mundial y sus instituciones.

En ese telón de fondo, la victoria electoral de un político (forzado por las circunstancias a transmutarse pragmáticamente de liberal en) acérrimo nacionalista, como Donald Trump, representa un punto de inflexión. Trump ha anunciado en su campaña electoral que los EEUU no seguirán pagando el precio de sus estrategias hegemónicas. Ni pérdida de puestos de trabajo, ni inmigración procedente del Sur, ni transferencias de poder en desfavor de los EE.UU>>. (Op. Cit. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros).

Esto explica que entre sus primeras medidas de gobierno, Trump haya prohíbido temporalmente a los ciudadanos en siete países de confesión religiosa mayoritariamente musulmana, entrar al territorio de los Estados Unidos incluso si disponen de visados o permisos de residencia válidos. Tales emigrados son oriundos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. Países todos estos envueltos en guerras o en peligro de sufrir tales conflictos, interesadamente proyectados y ejecutados por países de la cadena imperialista que lidera EE.UU, como ahora mismo es el caso de Irán amenazado estos últimos días por el propio Trump. Pero el país que encabeza la lista de extranjeros residentes en territorio norteamericano, es México con más de 11.7 millones de personas. El siguiente con la cifra más alta de ciudadanos emigrados incluye a China (1.9 millones). Le sigue Filipinas (1.7 millones), India (1.5 millones), El Salvador y Vietnam (ambos con 1.1 millones), Corea (1 millón). Finalmente Cuba, Canadá y la República Dominicana, completan con el menor número la lista de diez países con inmigrantes en EE.UU. Y lo que el taimado sujeto Donald John Trump omite significar, es que la mayoría de estos países son económica y políticamente dependientes del capital imperialista , no pocos de ellos intervenidos militarmente por el ejército norteamericano en los últimos tiempos. Teniendo en cuenta que este trasiego incesante de personas entre un país y otro, es la consecuencia del desarrollo económico desigual entre países , cuya causa es el capitalismo, es decir, la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio cuya consecuencia inmediata es la competencia a escala internacional.

¿Por qué no bregar, pues, por la libre circulación internacional de personas sin menoscabo de la igualdad de oportunidades para todos? La respuesta a esta pregunta desde el punto de vista puramente humano es: ¡Sí, hoy más que nunca se impone garantizar jurídica y fácticamente la irrestricta libertad de movimiento y elección de residencia sin distinción, a las personas que habitan en todo el Planeta! Pero para eso, es cada vez más necesario un Mundo globalizado en el que se prohíba la grande y mediana propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio , es decir, sin explotadores ni explotados . Donde cada cual aporte a la sociedad el producto íntegro de su trabajo, recibiendo a cambio el equivalente a su relativa capacidad de producir; una medida que acabara en todo el Orbe con la competencia intercapitalista —que contribuye a provocar las crisis económicas y las guerras—, sustituyendo ese flagelo por la cooperación de los trabajadores libres asociados . Pero no la cooperación en asociaciones empresariales privadas —como es el caso de las sociedades cooperativas—, sino públicas o estatales y con proyección internacional .

A comienzos de los años 30 del siglo XIX y tras haber conseguido que, por primera vez en la historia del capitalismo, se aprobara en Inglaterra la ley de la diez horas semanales de trabajo asalariado, el proletariado británico a iniciativa de Robert Owen alumbró aun cuando todavía no se ha podido conquistar, lo que Marx en 1864 dio en llamar “ Economía política del trabajo ” en contraposición a la “ Economía política de la propiedad capitalista ”:

<<Es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimentos sociales que han mostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia moderna, pueda prescindir de la clase de los patronos , que utiliza el trabajo de la clase de las «manos»; han mostrado también que no es necesario a la producción, que los instrumentos de trabajo estén monopolizados como instrumentos de dominación y de explotación contra el trabajador mismo; y han mostrado, por fin, que lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es sino una forma transitoria inferior , destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría. Roberto Owen fue quien sembró en Inglaterra las semillas del sistema (empresarial) cooperativo; los experimentos realizados por los obreros en el continente no fueron de hecho más que las consecuencias prácticas de las teorías, no descubiertas, sino proclamadas en voz alta en 1848.

Al mismo tiempo, la experiencia del período comprendido entre 1848 y 1864 ha probado hasta la evidencia que, por excelente que sea en principio, por útil que se muestre en la práctica, el trabajo cooperativo, limitado estrechamente a los esfuerzos accidentales y particulares de los obreros (empleados por empresas privadas), no podrá detener jamás el crecimiento en progresión geométrica del monopolio, ni emancipar a las masas, ni aliviar siquiera un poco la carga de sus miserias. Este es, quizá, el verdadero motivo que ha decidido a algunos aristócratas bien intencionados, a filantrópicos charlatanes burgueses y hasta a economistas agudos, a colmar de repente de elogios nauseabundos al sistema (empresarial) cooperativo , que en vano habían tratado de sofocar en germen, ridiculizándolo como una utopía de soñadores o estigmatizándolo como un sacrilegio socialista. Para emancipar a las masas trabajadoras, la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional y, por consecuencia, ser fomentada por medios nacionales. Pero los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles. Recuérdense las burlas con que lord Palmerston trató de silenciar en la última sesión del parlamento a los defensores del proyecto de ley sobre los derechos de los colonos irlandeses. “¡La Cámara de los Comunes —exclamó— es una Cámara de propietarios territoriales!”.

La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros.

La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación (política) y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos fraternales, que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados . Guiados por este pensamiento, los trabajadores de los diferentes países, que se reunieron en un mitin público en Saint Martin's Hall el 28 de septiembre de 1864, han resuelto fundar la Asociación Internacional (luego conocida por “Primera Internacional”)>>. (K. Marx: “Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los trabajadores”. Escrito entre el 21 y el 27 de octubre de 1864. El subrayado y lo entre paréntesis nuestros). Versión digitalizada.

Hoy día entre los viejos pero sobre todo los más nobeles aprendices a charlatanes de feria en materia económica y política social, todavía destacan quienes debidamente instruidos por los aparatos ideológicos del Estado burgués en sus respectivos países —muy hábiles todos ellos en el arte de manipular conciencias—, se limitan con su engañoso lenguaje a deambular sobre la superficie de una “realidad” que sólo parece ser y oculta su verdadera esencia . Por ejemplo, si bien reconocen el hecho evidente del reparto cada vez más desigual de la riqueza entre las dos clases sociales fundamentales del capitalismo, al mismo tiempo y contradictoriamente, sostienen la especie según la cual, el estímulo a producir riqueza en cualquier empresa capitalista, no responde a la segura previsión esperada por los patronos capitalistas de obtener ganancias crecientes , sino al “ piadoso ” aumento de los salarios y la consecuente mayor demanda efectiva o solvente de productos para el consumo humano en la sociedad civil. Es decir, que la fuerza motriz de la producción bajo el capitalismo es el creciente consumo . Estos despreciables sujetos han venido repitiendo semejante falacia, —desde los tiempos de Joseph Proudhon hasta los más recientes en la historia, como es el caso de John Maynard Keynes hasta hoy—, para ocultar el verdadero móvil explotador —ya caduco— del sistema. Así aludió Marx a esta caterva de sujetos engañabobos en la siguiente cita que reproducimos aquí, porque tal parece que nunca será suficiente:

<<Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, de la carencia de consumidores solventes, es incurrir en una tautología cabal. El sistema capitalista no conoce otros tipos de consumidores que los que pueden pagar [porque nadie les regala nada], exceptuando el consumo sub forma pauperis (propio de los indigentes) o el del "pillo" [“robagallinas”]. Que las mercancías sean invendibles significa únicamente que no se han encontrado compradores capaces de pagar por ellas, es decir, consumidores (ya que las mercancías, en última instancia, se compran con vistas al consumo, productivo o individual). Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de fundamentación profunda diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su propio producto, y que por ende el mal [que presuntamente provoca las crisis] se remediaría si recibiera una fracción mayor de dicho producto, aumentando su salario, pues, bastará con observar que invariablemente las crisis son preparadas por un período en el que el salario sube de manera general y la clase obrera obtiene realiter [realmente] una porción mayor del producto destinado al consumo. Desde el punto de vista de estos caballeros del "sencillo" (!) sentido común, esos períodos, a la inversa, deberían conjurar las crisis. Parece, pues, que la producción capitalista implica condiciones que no dependen de la buena o mala voluntad, condiciones [objetivamente determinadas] que sólo toleran momentáneamente esa prosperidad relativa de la clase obrera, y siempre en calidad de ave de las tormentas, anunciadora de las crisis [en realidad acaecidas por falta de rentabilidad superior al costo de producirla]>>. (K. Marx: "El Capital" Libro II Cap. XX. Ed. Siglo XXI. Madrid/1976 Tomo V. Pp. 502. El subrayado y lo entre corchetes nuestros. Confrontar).

¿Qué ha sido de la historia entre los seres humanos tras haber discurrido por la etapa del llamado “comunismo primitivo”? Ha sido la sociedad dividida en clases sociales, explotadoras y explotadas —dominantes y dominadas—, empezando por la etapa esclavista hasta el capitalismo actual, pasando por el feudalismo . ¿Y qué ha sido lo esencialmente determinante en ese proceso histórico de la humanidad, entre una etapa y la siguiente? El desarrollo de las fuerzas humanas productivas que determinó el cambio radical en la esencia o especificidad de las relaciones sociales típicas de cada etapa, es decir, que cada uno de esos períodos en la historia del desarrollo humano, operó en su respectiva sociedad una transformación esencial distintiva no solo de sus respectivas clases sociales, sino de la relación entre ellas y hasta del carácter específico o esencial propio de los individuos integrantes de cada clase social específica.

Pues bien, lo que han venido proponiendo solapadamente los políticos pequeñoburgueses reformistas del capitalismo —al estilo hoy en España del PSOE o la más reciente formación política “Podemos” y demás adláteres suyos—, es impedir por todos los medios posibles el cambio o transformación ESENCIAL del sistema capitalista como relación social entre patronos y obreros, para convertirlo en otro superior sin explotadores ni explotados. Y para tal fin contrarrevolucionario, se limitan a consagrar y proponer cambios o transformaciones de la realidad capitalista históricamente intrascendentes que dejan intacta esa relación.

Otro tanto es lo que, por ejemplo, sucede en la naturaleza con el agua, entendida como relación combinatoria entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, dos elementos que se oponen el uno al otro pero que al combinarse forman agua que, a su vez, puede cambiar del estado líquido al sólido convertido en hielo, o al gaseoso en forma de vapor según su grado de temperatura. Así es como se opera en el agua una transformación , donde cada uno de estos tres estados físicos naturales es distinto y se contrapone a los otros dos. Pero ninguno de ellos altera la naturaleza de su composición , es decir, que cualquiera sea el cambio de forma que pueda adoptar el agua según las circunstancias, sigue siendo esencialmente H 2 0 . Ergo, esa transformación o cambio es aparente y, por tanto, la cosa llamada agua no se altera.

Esto mismo es lo que sucede con la relación social de producción en el sistema capitalista entre obreros y patronos, donde cada asalariado desde el punto de vista esencial (de clase social explotada) es la negación distintiva respecto de su patrón. Pero una vez que ambas partes firman el contrato de trabajo y mientras se comporten con arreglo a la forma de manifestación contractualmente acordada, en los hechos y durante cada jornada de labor esas dos partes pasan a ser capital en tanto y cuanto lo reproducen e incrementan, contribuyendo de tal modo al sostenimiento del sistema capitalista. Ésta es, precisamente, la solapada función política estratégica propia de los reformistas pequeñoburgueses, que quieren el capitalismo pero no sus necesarias consecuencias . Y para tal propósito prometen engañosamente a los explotados, una y otra vez en cada proceso electoral, ejecutar determinadas transformaciones políticas-económicas “progresistas” al interior del sistema, sin perjuicio para su continuidad. Por ejemplo, el aumento de los salarios. Pero resulta que bajo el sistema capitalista las cosas no suceden como en el agua, donde 1) las formas aparentes de manifestarse que cambian del estado líquido al sólido y al gaseoso en el agua, no dependen de la relación entre el oxígeno y el hidrógeno , sino de algo externo ajeno e impropio a esa relación natural: la temperatura ambiente. Y 2) Bajo el capitalismo, por el contrario, el cambio en el resultado de la forma de manifestarse la relación entre patronos y obreros, se produce no por algo ajeno a ella sino precisamente inducida por ella . Es allí, en la relación asalariado-patrón durante cada jornada de labor, donde la fuerza productiva creciente del trabajo logra transformar cada vez más salario en plusvalor o ganancia capitalista. ¿Cómo? Modificando en términos de valor económico creciente la relación entre la parte de capital invertida en maquinaria y materia prima respecto de la invertida en salarios. O sea, sustituyendo cada vez más trabajo asalariado creador de plusvalor, por medios materiales de producción que sólo se limitan a trasladar su valor al producto, sin agregarle un solo átomo de ganancia. E aquí expuestos sintéticamente según este proceso irrefutable descrito por Marx, los límites históricos absolutos del capitalismo que nadie puede ni podrá impedir , porque radican en la propia naturaleza del sistema. Un sistema autotanático. ¿Para qué puede querer Trump, mas inmigrantes en semejantes condiciones deletéreas?