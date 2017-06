LOS JESUITAS DESPIDEN JESUITAS DE BARCELONA: A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. Esther es una mujer trabajadora. Como tantas otras. Su trabajo lo presta limpiando en la escuela Kostka de Gracia. Esta escuela pertenece a los Jesuitas y la empresa en la cual presta sus servicios se llama Servinedu S.L. Esta mujer trabajadora no empezó ayer, ni hace un mes. Simplemente lleva 7 años limpiando en la misma escuela. Pero los jesuitas, tan avispados ellos, tan solidarios ellos, tan altruistas ellos, pensaron ¿y si creamos nosotros nuestra propia empresa de limpieza? En ese caso nos ahorraremos un montón de costes salariales, aplicando el Convenio de Limpieza y no el de Enseñanza… Y crean su propia empresa, la llamada Servinedu, y subrogan a bastantes de los trabajadores que limpiaban las escuelas anteriormente. Pero también estos avispados altruistas tienen claro que hay que ir eliminando poco a poco, sin que se note demasiado , a aquellos trabajadores antiguos y reemplazarlos por otros nuevos, que cobren menos y que sean de la nueva hornada “ hijos de la crisis”, que sean mucho más dóciles y los puedan manejar a su antojo. Y en esas estamos, nuestra compañera afiliada a la CNT, comienza a recibir presión del nuevo encargado de turno, un tal Javier Pérez. Le proponen cambiar de centro y el turno de la mañana, para colocar a una enchufada del citado encargadillo, a lo cual ella no acepta. Finalmente la despiden con alevosía, calumnias y falsedades, estando de baja (ILT), a través de burofax, a espaldas del Comité de Empresa y de los mismos compañeros y del mismo centro donde trabaja. Estos jesuitas, una más de las variantes de escuelas religiosas, forman un conglomerado que constituye casi un imperio en la ciudad de Barcelona. Tienen 7 grandes centros en Bellvitge, Caspe, El Clot, Gracia, Poble Sec, Sant Gervasi y Sarriá. Y uno más en Lleida. La enseñanza de los niños es su negocio y sabiendo la gran dificultad para encontrar una guardería en condiciones en la ciudad de Barcelona, ellos ya han abierto líneas escolares en P-2. Actualmente están aplicando un ideario que lo desarrollan a través del llamado horizonte 2020, también aparecen mezclados en alguna de las iniciativas de la llamada escuela siglo 21. Afirman sin rubor que buscan una persona competente, compasiva, comprometida, para hacer una sociedad que sea justa, solidaria, sostenible y humana. Pues más o menos lo que aplican a sus trabajadores: despidos con falsedades, mobbing laboral, salarios de miseria y precariedad. Claro que ellos tienen una ventaja “a esta vida no hemos venido a ser felices y pasarlo bien sino a sufrir y a vivir penitencia” Así que no tiene la más mínima importancia que te exploten, te precaricen y te hagan pasar las de Caín porque siempre habrá una vida eterna, y en ella todos los seres humanos alcanzarán la felicidad. En ésta vida, en la terrenal, afirman que es necesario una vida interior, la espiritualidad, presentar a Jesús a todas las personas y sobre todo evangelizar. Y en esa encomiable labor han decidido evangelizar a las trabajadoras de la limpieza, O sea cuando te despidan, te diriges a la cola del Inem y miras al cielo y das gracias por seguir viva, cuando en la nevera solo te quede un yoghourt caducado, dirígete prestamente a la parroquia más cercana o a Cáritas a ver si cae algo… Los que dirigen el cotarro en este conglomerado suelen estar en la calle Roger de Llúria 15, tf: 932702213 y en el CETEI de Bellvitge, Av. Mare de Deu de Bellvitge, 100, tf: 933644900 Desde la CNT seguiremos luchando por la incorporación de nuestra compañera a su lugar de trabajo y llamamos a la solidaridad de todos los que crean en combatir a este capitalismo salvaje, sea en forma de lobos o disfrazados de corderos como estos Jesuitas de Barcelona. ¡READMISIÓN INMEDIATA DE NUESTRA COMPAÑERA! Junio 2017

