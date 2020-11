“ ESTAMOS ANTE UNA “CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL. NO SE TRATA “SIMPLEMENTE DE UNA ENFERMEDAD ”

Von: Rosario Campos [mailto:delbronx88@hotmail.com]

Gesendet: Mittwoch, 18. März 2020 01:33

An: jpetras@binghamton.edu; poder_popularcomunitario@yahoogroups.com

REBELDIA DE L@S INMIGRANTES. Desde las Entrañas del Monstruo

Martes, 17 de marzo de 2020

El análisis de James Petras en CX36, 17 de marzo de 2020. POR CORONAVIRUS EL EZLN CIERRA CARACOLES Y LLAMA A NO ABANDONAR LAS LUCHAS ACTUALES . COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MÉXICO..., Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Chile. Comunicado. CARTA ABIERTA AL RODRIGUISMO. Por Mauricio Hernández Norambuena ..., Alertan que 150 millones de personas contraerán coronavirus en EEUU..., por Vicky Peláez . Coronavirus: ¿una guerra sin soldados?..., EE. UU. COVID-19: el monstruo llama a la puerta x Mike Davis . Dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU...., CUBA; SE TRANSFORMA EN FARO PARA LA HUMANIDAD..., Sismo de magnitud 6 sacude el centro y sur de Chile...,El 10% más rico consume 20 veces más energía que el 10% más pobre..., Plagas políticas. David Brooks | EE.UU. |..., En casa y sin tocar a los otros Coronavirus o reingeniería social a escala planetaria Luis Bonilla-Molina | Opinión |...,Brasil. [Libro] Paulo Freire más que nunca x Walter Kohan . Una biografía filosófica...,15/03/2020. Naomi Klein : 'El coronavirus es el desastre perfecto para el 'capitalismo de desastre. Naomi Klein explica cómo los gobiernos y la élite mundial intentarán explotar la pandemia...., El texto inédito de Galeano que anticipa el triste futuro de América Latina x Eduardo Galeano . Fragmento de 'Guatemala', un análisis político del continente bajo las botas gringas, escrito en 1967, cuatro años antes de 'Las venas abiertas de América Latina' Colombia, Venezuela y Nuestra América: una conversa con Jesús Santrich x Cira Pascual Marquina . En esta entrevista conversamos con el comandante de las FARC sobre la geopolítica de la región..., Mundo. Coronavirus: ¿guerra biológica o enfermedad “natural”? x Carlos Santa María . EE.UU. recurre a cualquier mecanismo, incluidas las armas biológicas, para hundir a sus rivales como China y salir así indemne de los conflictos en que está inmerso Cuba. Frente al coronavirus no sirven los ejércitos imperiales, sino seguir el ejemplo solidario....x Carlos Aznárez .…..el ejemplo solidario de Cuba y Venezuela... Un detonador de la crisis potenciado por el lucro según Claudio Katz La Haine La crisis económica mundial se profundiza a un ritmo tan vertiginoso como la pandemia..., Crece venta de armas en EEUU ante posible desorden público por COVID-19 ..., Millones en EEUU podrían perder su trabajo por el coronavirus..., Donald Trump admite que el coronavirus ya está fuera de control...La caída de las bolsas ¿A quién afecta?...,

PARA LEER TODO EL CONTENIDO. CLIC AQUI.

http://larebeldiadelosinmigrantes.blogspot.com

http://www.radiovillafrancia.cl/

http://elporteno.cl/

justicecommittee.org

@WatchTheCofacebook.com/justicecommitteeny

instagram.com/justicecommittee/

youtube.com/justicecommitteeny

http://juventud/revolucionaria /ernestoguevara.cl

https://www.alainet.org/es

http://centralclasista.cl/

https://ciperchile.cl/

http://www.radiovillafrancia.cl/

marxismoyrevolucion.org

https://es.groups.yahoo.com/

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

www.bohemia.cu

http://petras.lahaine.org

http://www.immigrantsolidarity.org/

https://www.claridadpuertorico.com/

https://info.nodo50.org/

https://www.elviejotopo.com/

http://revolucionomuerte.info/

https://martazabaleta.blogspot.com

chileresisteny@gmail.com

https://www.vozdelostrabajadores.cl/

delbronx88@hotmail.com

https://eldiariony.com/

17 de marzo 2020.

·

· Coronavirus: ¿una guerra sin soldados?...,

Por Vicky Peláez.

Fehler! Es wurde kein Dateiname angegeben .

Es una crisis del sistema capitalista y no hay soluciones, al menos en el horizonte actual” afirmó en su columna semanal por CX36, el sociólogo norteamericano profesor James Petras. Al respecto explicó que habla de crisis del sistema capitalista, porque sus dirigentes “no muestran capacidad de producir en condiciones contradictorias, como en una crisis de salud. No tienen recursos para anticipar el problema. No tienen ninguna capacidad, ni laboratorios que produzcan cosas necesarias para el pueblo. Solamente buscan las ganancias y no se anticiparon ni tienen preparadas las vacunas”, por ejemplo. “Son simplemente empresas capitalistas que sólo miran a corto plazo y lo que es inmediato”, indicó. Además habló del estado de emergencia que atraviesa Estados Unidos, cuestionó las medidas tardías adoptadas por Trump y comentó las constantes caídas bursátiles de los últimos días. Transcribimos este análisis que se puede volver a escuchar aquí:

https://archive.org/details/el análisis de James Petras en cx3617mar20

Hernán Salina (HS) y James Petras (JP). Bienvenidos como cada semana a los micrófonos de la 36. Un gusto recibirlos, como siempre.

James Petras: Es un placer, a pesar de que el coronavirus está afectando a muchas personas, particularmente a las que viven en las casas de viejos.

HS: Bueno, precisamente es imposible eludir ese tema. ¿Cómo es la realidad en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con esta pandemia?

JP: Está extendiéndose por todo el país, todos los Estados están eliminando todos los programas con participación popular, incluso museos, escuelas, universidades, todo lo que uno pueda mencionar. Y también está afectando a las Bolsas.

Hay un colapso en la Bolsa, estamos entrando en una depresión, no en una simple recesión. Hoy, la Bolsa en Wall Street cayó casi un 10%, es una depresión como la de los años '30.

Eso ha afectado a todos los sectores del trabajo que han empezado por los aviones, los viajes y todo lo que tiene que ver con la circulación de gente o en un contexto de muchos trabajadores juntos.

HS: ¿Qué pasa con las medidas del gobierno, de las autoridades sanitarias, que ha decretado Donald Trump un Estado de Emergencia? ¿Hay una respuesta acorde a lo que está pasando?

JP: Bueno, finalmente Trump aceptó que existe una pandemia y el Congreso ha destinado 150 mil millones de dólares para financiar investigaciones, pero faltan muchos materiales como máscaras y guantes que se necesitan. Hay una falta de todo, a pesar de que era algo que se podía anticipar. Es la razón de porqué es necesario un Plan Nacional de Salud aquí, como Bernie Sanders está declarando.

Pero mientras tanto, estamos sufriendo en escuelas y hospitales, por las grandes insuficiencias. Y podríamos decir que es una de las peores crisis que hemos visto en los últimos 50 años.

HS: ¿Por qué caen las Bolsas? ¿Por qué se da esa caída en Wall Street? ¿Cómo va a responder Wall Street a esta situación?

JP: Varias cosas.

Primero, están exigiendo ayuda de miles de millones del gobierno para subvencionar sectores que están perdiendo mercados, y que tienen deudas que no pueden cumplir. Hay muchas empresas que especularon, siempre pensando que todo va a seguir igual y con la deuda que tienen es posible una generalización de bancarrotas.

Eso es lo que exigen las empresas, que el gobierno intervenga.

Todo el discurso sobre la importancia y la centralidad del mercado privado se han salido del mapa. Ahora todos los capitalistas piden más estatismo, más intervención, pero bajo las direcciones privadas.

Mientras tanto, aquí crece la desocupación, muchos trabajadores especialistas, profesionales y todas las industrias, no sólo las de Wall Street; sino que Amazon, Microsoft, y todas las grandes empresas, están subcontratando su trabajo a trabajadores en casa. El 90% de las grandes empresas tienen despidos o trabajos en casa, a partir de Internet (teletrabajo).

HS: En estas horas Alemania denuncia que Estados Unidos pretende apoderarse de la investigación, de una vacuna que pueda servir contra el coronavirus.

JP: Si, hay una pelea entre todos para zafar frente a la crisis. No hay unidad ni colaboración, porque cada cual busca beneficios u oportunidades, robando uno a otro cualquier descubrimiento .

Estados Unidos principalmente en estos momentos, está detrás de la vacuna y los experimentos, y en vez de poner más dinero y científicos, están buscando exigir transferencias de otras partes. Mientras durante todo el período de su gobierno Donald Trump declaró la independencia , la autonomía, las ideas de que sólo ellos mismos podrían tener éxito en cualquier crisis, eso es una falsedad obvia ahora para todo el mundo .

HS: ¿Qué tipo de restricciones se han impuesto hacia la población? ¿Depende de lo que disponga cada Estado, o ya hay a nivel nacional limitaciones para la gente?

JP: Bueno, Nueva York declaró ahora el cierre de todas las escuelas. Miles de jóvenes que no pueden tener un almuerzo en la Escuela. Y ese es un gran problema no sólo para los niños, sino para sus familias que tienen que faltar al trabajo, principalmente las enfermeras u otros trabajadores indispensables en Medicina. Y que no tienen posibilidades, se tienen que quedar en casa cuidando a los niños, porque si van a trabajar ¿quién cuida a sus niños?

Es un gran problema para el sistema hospitalario, porque no tenemos un sistema donde haya protección, o Kinder Gardens u otros sistemas para cuidar a los niños en esta situación.

Es muy dramático.

HS: ¿Esto ha afectado la campaña electoral?

Aprovechamos para preguntar si ya se confirmaría el triunfo de Joe Biden ante Bernie Sanders.

JP: Creo que está perjudicando a Trump más que a nadie, porque él negó la crisis en los primeros momentos y quedó atrás de las demandas de las víctimas y los sujetos a este problema de coronavirus. Es una gran derrota contra la idea de Trump de que Estados Unidos es omnipotente.

Mientras tanto, los demócratas están en pelea. Biden dice que va a tomar medidas, pero Sanders es el que reclama un Plan Nacional de Salud, e inversiones mayores para todas las víctimas y sujetos de esta enfermedad. Entonces, está favoreciendo a la izquierda más que a la derecha.

HS Pero ¿ya quedó ratificado el triunfo de Joe Biden?

JP: Todavía no. Hay muchos Estados pendientes, incluso Nueva York y otros lugares. Es difícil definir cómo la crisis afectará a las elecciones demócratas en este momento.

HS: Tratando de dejar esto, vamos a la guerra del petróleo, porque sigue bajando su precio a partir del conflicto que ya habíamos comentado con Usted, entre Arabia Saudita y Rusia.

JP: Si, pero va a perjudicar a todas las industrias petroleras en Estados Unidos, particularmente en el Estado de Texas, porque no se puede producir a nivel de precios actuales y hay indicaciones de que más del 50% de la industria petrolera en Estados Unidos, va a la bancarrota por su insuficiente capacidad de competir con los precios sauditas:

<<Caída libre. Lo nunca visto en la historia. Un agujero negro. El petróleo que se negocia en Estados Unidos tipo WTI, Texas no sólo tocó fondo, sino que perforó el suelo, hasta caer en territorio negativo en lo que representa el mayor descalabro de siempre en una sesión y, por supuesto, desde que empezaron a negociarse los futuros en los años ochenta. Fue un resbalón tan inesperado que ayer un portal estadounidense de referencia, de información financiera al publicar la noticia tituló: “Sí, usted ha leído bien”. “Estamos en un universo paralelo”, admitía un veterano cronista de materias primas. Este martes el WTI intenta regresar a terreno positivo>> En concreto, los contratos de futuros para entrega en mayo llegaron a situarse a última hora de la tarde en 37 dólares por barril, frente a los 18,27 dólares en los que llegó a cerrar el pasado viernes. El petróleo este lunes no valía nada: era un coste, una carga económica. Al cotizar en negativo, significa que los productores pagan a los clientes 37 dólares para que se lleven unos barriles que ahora mismo nadie quiere>>. Así se está hundiendo el empleo en España.docx.

Rusia si puede mantener por un tiempo el bajo precio, porque produce con más eficiencia que las empresas norteamericanas: ¿Otros temas que quiera mencionar en la columna de esta semana, Petras?

JP: Si. Tenemos varias cosas. Primero, en China es interesante que han revertido el número de casos de coronavirus con todas las medidas de restricción y rápidas; con todo el control que tiene el Partido Comunista han controlado la epidemia de coronavirus. Ahora, afuera de China crecieron más los casos que en China.

El segundo caso que queremos mencionar es que España quedó en una gran crisis, al igual que Italia, porque no han tomado medidas suficientes hasta ahora para controlar la enfermedad.

Y finalmente tenemos el hecho de que es un problema de crisis capitalista mundial, no es simplemente una enfermedad en abstracto. Es una crisis del sistema capitalista y no hay soluciones al menos en el horizonte actual.

HS: ¿Por qué es una crisis del sistema capitalista?

JP: Porque no muestran capacidad de producir en condiciones contradictorias como en una crisis de salud. No tienen recursos para anticipar el problema. No tienen ninguna capacidad, ni laboratorios que produzcan cosas necesarias para el pueblo. Solamente buscan las ganancias y no se anticiparon ni tiene preparados las vacunas que mencionaste. Son simplemente empresas capitalistas que sólo miran a corto plazo y lo que es inmediato.

HS: Por último, no se deja de manejar entre todo esto la posibilidad de que este virus hubiese sido introducido por interés de Estados Unidos en China, se habla incluso de soldados estadounidenses en ejercicios olímpicos militares que se realizaron en China, que murieron y luego de la autopsia se encontró este virus en sus organismos. ¿Usted cree que puede estar esa posibilidad?

JP: No. Yo no creo que se trate de una conspiración de Estados Unidos. Si fuera un caso así, creo que ya los medios lo habrían dado a publicidad y al menos hasta ahora, no tenemos pruebas. Siempre está la posibilidad, pero es dudoso desde mi punto de vista.

HS: James Petras, gracias por este contacto, como siempre.

Un abrazo, hasta la semana próxima.

JP: Un abrazo para vosotros.





Ohio desafía a juez y cancela primarias por COVID-19 Telemundo

El mundo vive un lunes negro por el coronavirus AFP

El otro golpe del coronavirus: la posible recesión global BBC News Mundo

2020 03 16

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Chile.

Comunicado.

CARTA ABIERTA AL RODRIGUISMO.

Por Mauricio Hernández Norambuena...,

“De verdad que siento amor por cualquier pueblo rebelde que rompe los vidrios de este orden mundial de la muerte, es un amor hermano, de clase, de abajo, humano. No creo que te enseñen eso en la escuela, o en la tele, el amor insurrecto, el fuego, la digna rabia, cultivo ese amor, lo protejo…” A. Carminati.

Es la misma lucha contra la tiranía, la del capital, es lo que enfrentamos estos años, la tiranía pone su violencia invisible, silenciosa, cotidiana. Una violencia que duele más porque golpea el alma, humilla y arrebata la dignidad. Esta realidad de inequidades y desesperanza ha quedado atrás, porque el pueblo, y en particular su juventud, ha dicho basta el 18 de octubre pasado.

Nuestra memoria también ha sido sacudida y nos convoca hoy a ser parte de las luchas de este presente. El rodriguismo es referencia histórica de la lucha popular donde el fantasma de nuestro José Miguel recorre las paredes de las calles insurrectas de este país.

Entendiendo que los procesos históricos no se detienen, la rebelión actual es continuidad de las luchas del siglo pasado, donde las batallas más recientes fueron en los años de dictadura y últimamente la justa y libertaria lucha de los comuneros mapuche. Todo ello nos impele hoy a aunar fuerzas desde la identidad rodriguista para aportar en los espacios posibles con nuestra experiencia y voluntad al movimiento social en lucha. Quienes reivindicamos lo que fuimos podemos escuchar el grito de la calle —y de los bosques del sur— con la mirada limpia. No solo quienes habitamos esta delgada franja de tierra, sino también la diáspora rodriguista en otras latitudes.

No olvidemos tampoco que en los duros años de lucha contra la dictadura nosotros éramos la primera línea, en el sentido de la autodefensa popular cuando asumíamos el rol de brazo armado del pueblo. Hoy los “capuchas” juegan ese rol de legítima autodefensa de la lucha callejera. Es evidente que hoy el contexto histórico es otro, pero las causas de la revuelta son las mismas. Las formas también son otras, pero la rabia es la misma, sobre todo ante una represión que mutila y mata en absoluta impunidad a nuestro pueblo que demanda una vida digna.

Hermanxs, con mucha convicción les digo que el futuro es hoy. ¡Abrazos!

Ramiro. Prisión. Santiago de Chile. (A 5 meses).

PD: Debemos estar atentos para desenmascarar a ciertos ex rodriguistas que hoy levantan las banderas de un Frente que no existe, con el propósito de infiltrarse en la protesta social. Estos individuos forman parte activa hoy de la red de soplonaje del Estado opresor. Tenemos el caso del “Jota Mora”, colaborador de la “Oficina” en los 90’ y también Florencio Velázquez, reconocido soplón.

Criminalización de la pobreza y marginación

Las relaciones burguesas de producción y de cambio [bancario], las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas, contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar a las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean en forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia de la sociedad burguesa.

Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente, no sólo una parte de productos elaborados, sino incluso de las fuerzas productivas ya creadas [como empresas]. Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad: la epidemia de la superproducción en la sociedad, se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de súbita barbarie: diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de todos sus medios de subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. Y todo eso ¿por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización; demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone la burguesía no favorecen ya al régimen de su propiedad, por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada vez que salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan su existencia. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vende esta crisis la burguesía? De una parte por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues la burguesía desde su poder? Preparando crisis más extensas y más violentas disminuyendo los medios de prevenirlas.

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo, se vuelven ahora contra ella, que no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha producido también hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios.

En la misma proporción en que se desarrolla el capital, desarróllase también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos obreros obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado.

El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo, quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Éste se convierte en un simple apéndice de la máquina, y sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy día al obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su linaje. Pero el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual a los gastos de su producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajan los salarios [como consecuencia de la sustitución creciente de trabajo humano por maquinaria]. Más aún, cuanto más se desenvuelven la maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo bien mediante la prolongación de cada jornada laboral, bien por el aumento del trabajo exigido en un mismo determinado tiempo, o sea, la aceleración del movimiento de las máquinas a un mismo tiempo, la explotación más violenta, etc.

La industria moderna ha transformado al pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica capitalista industrial. Masas de obreros hacinados en las fábricas, son organizadas en forma militar. Como soldados rasos de la industria, están colocados como bajo la vigilanza de toda jerarquía de oficiales y suboficiales . No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del burgués individual, patrón de la fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro. (K. Marx y F. Engels: “Manifiesto del Partido Comunista”. Obra publicada en 1850 por “El republicano rojo”. Versión castellana de 1989 por Ed. L’eina. Lo entre corchetes y el subrayado nuestros). GPM.

POR CORONAVIRUS EL “ E jército Zapatista de Liberación Nacional”: EZLN CIERRA CARACOLES Y LLAMA A NO ABANDONAR LAS LUCHAS ACTUALES

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL .

MÉXICO.

16 DE MARZO DEL 2020.

AL PUEBLO DE MEXICO:

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO:

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA:

HERMANAS, HERMANOS, HERMANOAS:

COMPAÑEROS, COMPAÑERAS, COMPAÑEROAS:

LES COMUNICAMOS QUE:

CONSIDERANDO LA AMENAZA REAL, COMPROBADA CIENTÍFICAMENTE, PARA LA VIDA HUMANA QUE REPRESENTA EL CONTAGIO DEL COVID-19, TAMBIÉN CONOCIDO COMO "CORONAVIRUS".

CONSIDERANDO LA FRÍVOLA IRRESPONSABILIDAD Y LA FALTA DE SERIEDAD DE LOS MALOS GOBIERNOS Y DE LA CLASE POLÍTICA EN SU TOTALIDAD, QUE HACEN USO DE UN PROBLEMA HUMANITARIO PARA ATACARSE MUTUAMENTE, EN LUGAR DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR ESE PELIGRO QUE AMENAZA LA VIDA SIN DISTINCIÓN DE NACIONALIDAD, SEXO, RAZA, LENGUA, CREENCIA RELIGIOSA, MILITANCIA POLÍTICA, CONDICIÓN SOCIAL E HISTORIA.

CONSIDERANDO LA FALTA DE INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA SOBRE EL ALCANCE Y GRAVEDAD DEL CONTAGIO, ASÍ COMO LA AUSENCIA DE UN PLAN REAL PARA AFRONTAR LA AMENAZA.

CONSIDERANDO EL COMPROMISO ZAPATISTA EN NUESTRA LUCHA POR LA VIDA.

HEMOS DECIDIDO:

PRIMERO.- DECRETAR LA ALERTA ROJA EN NUESTROS PUEBLOS, COMUNIDADES Y BARRIOS, Y EN TODAS LAS INSTANCIAS ORGANIZATIVAS ZAPATISTAS.

SEGUNDO.- RECOMENDAR A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y MUNICIPIOS AUTONÓMOS REBELDES ZAPATISTAS, EL CIERRE TOTAL DE LOS CARACOLES Y CENTROS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, DE FORMA INMEDIATA.

TERCERO.- RECOMENDAR A LAS BASES DE APOYO Y A TODA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SEGUIR UNA SERIE DE RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE HIGIENE EXTRAORDINARIAS QUE LES SERÁN TRASMITIDAS EN LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y BARRIOS ZAPATISTAS.

CUARTO.- ANTE LA AUSENCIA DE LOS MALOS GOBIERNOS, EXHORTAR A TODAS, A TODOS Y A TODOAS, EN MÉXICO Y EL MUNDO, A QUE TOMEN LAS MEDIDAS SANITARIAS NECESARIAS QUE, CON BASES CIENTÍFICAS, LES PERMITAN SALIR ADELANTE Y CON VIDA DE ESTA PANDEMIA.

QUINTO.- LLAMAMOS A NO DEJAR CAER LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FEMINICIDA, A CONTINUAR LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA, A MANTENER LA LUCHA POR L@S DESAPARECID@S, ASESINAD@S Y ENCARCELAD@S, Y A LEVANTAR BIEN ALTO LA BANDERA DE LA LUCHA POR LA HUMANIDAD.

SEXTO.- LLAMAMOS A NO PERDER EL CONTACTO HUMANO, SINO A CAMBIAR TEMPORALMENTE LAS FORMAS PARA SABERNOS COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, COMPAÑEROAS, HERMANAS, HERMANOS, HERMANOAS.

LA PALABRA Y EL OÍDO, CON EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS CAMINOS, MUCHOS MODOS, MUCHOS CALENDARIOS Y MUCHAS GEOGRAFÍAS PARA ENCONTRARSE. Y ESTA LUCHA POR LA VIDA PUEDE SER UNO DE ELLOS.

ES TODO.

DESDE LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO.