¡SOLIDARIDAD CON CARMEN BADÍA LACHOS! 16 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

by C.N.A. on marzo 28th, 2019

Noticias sobre la situación de Carmen Badía lachos, presa en Zuera:

*Carta de Carmen

“Estoy aguantando la huelga, no como nada en absoluto y líquidos no llega a los 400 (cl? No me acuerdo de la medida que me dijo) al día.

Me siento débil , sobre todo los huesos y todas las articulaciones me duelen, especialmente las rodillas.

Puedo dormir 6 / 6 horas a la noche. Por el día sigo sola y sin apoyo.

Empecé la huelga de hambre el día 11 de marzo, así se lo comuniqué al Educador, a las Asistentas, Psicólogas….pero hasta que no entregué la instancia firmada el día 18 de marzo, comunicando formalmente a la cárcel que estaba haciendo huelga, nadie se ha vuelto a interesar.

El día 11 pesaba 64,900 kg, el día 18 pesaba 59,800 kg y el día 20 58,500 kg.

Muchas gracias a todas las personas que me escriben.

Muchas gracias de todo corazón. Gora las personas vascas que no paran de escribirme, sobre todo Viva Vitoria.

Gracias a lxs Gallegxs también. Recibo cartas de todas España, incluso del extranjero.

Gracias por el ánimo y apoyo de estos difíciles momentos. Vosotrxs sois la adrenalina que me ayuda a mantenerme en mis principios.

Esta lucha la llevaré hasta el final.

Muerte o victoria.

Carmen Badía Lachos”

Francisco Llopis Alfonso, el Cabrero, preso en Alicante II, se ha puesto en huelga de hambre en solidaridad con Carmen e informa de su decisión en una carta con fecha del 15 de marzo. Su huelga es indefinida, hasta la hospitalización. Pide que esto sea difundido.

Podéis apoyar a Carmen llamando a Zuera para preocuparos por su estado de salud: 976698426

Igual de importante es mandar faxes, cartas, mails y hacer llamadas a las direcciones que se indican para hacer presión. A las personas que estamos en la calle no nos cuesta mucho, y para Carmen puede significar mucho que estos organismos sientan que la gente les pide explicaciones y está enterada de lo que le están haciendo a la compañera.

- Adhesiones a la petición de excarcelación de Carmen Badía. Firma para pedir su libertad.

- Podeis encontrar octavillas en:

https://www.briega.org/es/noticias/carmen-badia-lachos-16-dias-huelga-hambre

¡Libertad para Carmen y para todxs lxs presxs!

¡No dejemos solxs a lxs presxs en lucha!