La represión, y sus juicios, siguen aunque no los veas en televisión. Un creador de un canal de Youtube y dos cineastas, nuevas víctimas.

by C.N.A. on noviembre 13th, 2018

12 y 13 de noviembre, 2018. Alex García (creador del canal de Youtube: Resistencia Films) es juzgado en la audiencia nacional.

La petición de la fiscalia es de 2 años y 1 un día de cárcel, por lo que de ser condenado cumpliría condena.

Este es un nuevo ataque grave a la libertad de prensa, ideológica y de expresión. El 7 de Noviembre del 2018 a las 20:00 se estrenó en exclusiva un cortometraje documental de 25 minutos que resume y expone los motivos por los que la audiencia nacional lleva a juicio a Resistencia Films, por el hecho de dar voz a los sin voz, por el hecho de denunciar sus injusticias con una cámara.

“Para facilitar el trabajo a la policía y los jueces inquisidores de la audiencia nacional, facilito este cortometraje documental de la actividad de Resistencia Films en estos 5 años y el juicio al que me enfrento. Podrán condenarnos, pero no conseguirán silenciar nuestras voces porque no estamos dispuestos ni a renunciar a la verdad, ni a renunciar a nuestra clase.”

También el día 14 y 15 de Noviembre serán juzgados en Pamplona otros dos cineastas Carolina Martinez y Clemente Bernard por el documental “A sus muertos”.

Pedimos difusión y solidaridad para conquistar los derechos y libertades inexistentes en este estado.

Desde aquí adjuntamos link del estreno.

¡Absolución Resistencia Films!

https://www.youtube.com/watch?v=hB2f4siES3A&fbclid=IwAR1Mty3h92haVj2Ok7D-dGp18J3bfgHz0pdOeHc6OP09VYosCA6ix4V5_Kk