Por la libertad de Rodrigo Lanza y contra el fascismo y sus fals@s oponentes, ahora y siempre.

by C.N.A. on enero 2nd, 2018

¿Condenamos ya a Rodrigo Lanza y prohibimos ‘Ciutat Morta’ o esperamos al juicio y tal?

La cantidad de basura intoxicadora que se pudo leer tras la muerte de un nazi en Zaragoza fue importante. El silencio de la grandísima cantidad de falsas organizaciones “anarquistas” y “antifascistas” no nos sorprende ante la detención y condena mediática de Rodrigo, la canción “Miseria y traición” ya lo cantó perfectamente hace ya muchos años.

No conocemos a Rodrigo personalmente. No nos importa lo que pasó. Estamos en contra de las prisiones, y de los nazis, con lo cual nuestra postura está más que clara. Queremos a Rodrigo fuera. No nos apena la muerte de ningun nazi, al contrario. No somos cristian@s.

No nos callamos ni nos callaremos. Os dejamos este progama de radio, para compartir lo último que supimos sobre Rodrigo, así como una vía de comunicación con su madre, pues desconocemos si hay algún grupo de apoyo activo. No tenemos su dirección y no sabemos si puede recibir correo, pero si sigue en FIES 5, parece complicado, como podéis escuchar en el programa de radio. Compartiremos y difundiremos en la medida de nuestras posibilidades lo que recibamos… pero ya de por sí sabemos que FIES es tortura.

El último asesinato nazi del que tengamos constancia en el estado español se produjo en abril, en Málaga, y obviamente se obvió el tema en prensa. Si el asesinado se hubiera defendido, con resultado de muerte, probablemente la prensa hubiera dicho que “han asesinado a un aficionado del Málaga”, al igual que cuando en Murcia agredieron a una nazi se inventaron que era por llevar una bandera de españa (no lo pondremos en mayúsculas), y en este caso se han montado que un “antisistema” mató a un inocente por llevar tirantes con la bandera de españa. Que los medios del régimen suelten mentiras es obvio, el problema es que la gente “normal” lo crea, y aún más que la gente del “guetto” o lo crea, o se calle, o hasta lo “condene”.

No nos vamos a olvidar de Rodrigo ni un día. Esto no le va a dar la libertad, probablemente ni él se entere. Pero el movimiento que olvida a sus pres@s está condenado al fracaso. Y la causa del encarcelamiento de Rodrigo es quitarse de enmedio a un nazi, e independientemente de si lo hizo o no, deseamos su inmediata libertad. Ser antifascita no es oír musiquita, ni llevar unas pintas creadas por el sistema capitalista, y ni mucho menos meterse speed. El antifascismo es solo una pequeña parte del anarquismo, bajo nuestro punto de vista. Nos tocan a un@, nos tocan a tod@s… y para quien solo fuera en caso de “montajes policiales”, o solo para lloriquear tras las constantes agresiones nazis, que se lo haga mirar, no sea que apoye a quien afirmaba odiar y ni se haya dado cuenta. Rodrigo Libertad, ya!!!

PD. A través de la etiqueta “nazis impunes” se puede encontrar la fuente de la foto de portada, así como todo tipo de fechorías de los nazis, que no se podrán verse en la tele.