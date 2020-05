EL IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS LACAYOS NAUFRAGAN EN VENEZUELA

La Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid condenamos rotundamente el intento de invasión mercenaria por mar perpetrada por paramilitares procedentes de Colombia, con el apoyo y la aprobación tácita de Washington y Bogotá. La pretensión era introducir una fuerza de intervención contrarrevolucionaria que produjese atentados terroristas y asesinatos de dirigentes políticos y sociales venezolanos. El fin último era producir un estallido social, justificador de un golpe de estado interno o una intervención militar “salvadora”.

Esta acción terrorista coincide, casi milimétricamente en el tiempo, con el conato de expulsión de diplomáticos venezolanos de Brasil, paralizado momentáneamente e in extremis por la justicia brasileña, por parte del gobernante ultraderechista de ese país, Jairo Bolsonaro, aduciendo este que era algo acordado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo cual es totalmente falso.

Se trata de un ataque concertado contra la Revolución Bolivariana por parte del imperialismo norteamericano con participación de los gobiernos lacayos de Colombia y Brasil; una acción más condenable aún si cabe por haber sido perpetrada en medio de la pandemia del coronavirus, que infringe daños terribles a los pueblos, especialmente de los países implicados en esta operación golpista, injerencista y paramilitar.

En vez de luchar contra la epidemia vírica en sus respectivos territorios, se dedican a intentar derrocar gobiernos pacíficos como el de Venezuela que lleva un combate implacable contra la enfermedad y a favor del pueblo venezolano.

Para el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas cómplices la cuestión está clarísima. Necesitan apoderarse de los inmensos recursos naturales venezolanos y derrocar un proceso revolucionario que brinda el ejemplo luminoso a los pueblos del mundo, de que es posible vencer la explotación capitalista, aún en medio de agresiones incesantes de todo tipo y repugnantes calumnias mediáticas sin número. Pero necesitan, más perentoriamente aún si cabe, tender una cortina de humo sobre su tan desastrosa como criminal gestión de la pandemia de coronavirus que enfrenta la humanidad.

Esa cortina de humo no puede ser otra cosa que el derrocamiento de la Revolución Bolivariana… Frente a la espantosa situación que los gobernantes de Brasil, Colombia y Estados Unidos han generado en a sus respectivos pueblos, ya muy castigados por el saqueo neoliberal, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido una gestión brillante en la lucha contra el coronavirus, convirtiéndose con ello en el país de referencia de la Organización Mundial de la Salud, mal que le pese a la manipulación, las mentiras y el silencio de los medios corporativos.

Son razones poderosas para el imperialismo, que convierten su necesidad en derrocar a la Revolución Bolivariana en algo de la misma magnitud que su fracaso en conseguirlo. El imperialismo en la República Bolivariana no pasará y la solidaridad con Venezuela de Madrid pondremos todo nuestro esfuerzo, cual modesta contribución, a la victoria del pueblo venezolano.

¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva el legítimo presidente venezolano y su gobierno revolucionario! ¡Chávez vive, la lucha sigue! ¡Hasta la victoria siempre venceremos!

Madrid a 02 de mayo de 2020

PLATAFORMA BOLIVARIANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA DE MADRID

