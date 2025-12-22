Occidente en Ucrania, entre el negocio de Trump y la beligerancia de Rutte&Co

Robert Iannuzzi

CEPRID

Cuando se supo la semana pasada que el CEO de BlackRock, Larry Fink, se sentó (junto con el secretario del Tesoro Scott Bessent y Jared Kushner, el yerno del presidente) en la mesa de negociación entre Estados Unidos y Ucrania, las apuestas de la iniciativa diplomática estadounidense para resolver el conflicto entre Moscú y Kiev se hicieron más claras.

Las negociaciones no son solo sobre seguridad y fronteras, sino sobre negocios, y no solo Rusia y Ucrania, sino también Estados Unidos y sus aliados europeos, no solo están en frentes opuestos.

El contraste no es nuevo. Ya en 2022, el German Marshall Fund (un grupo de expertos estadounidense con sede en Washington y oficinas en capitales europeas como Berlín, Bruselas, París, Varsovia y Bucarest) había elaborado un documento estratégico en colaboración con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, en el que se afirmaba que el liderazgo de la reconstrucción no podía ser garantizado por la Comisión Europea porque “carece del peso político y financiero necesario”.

En noviembre del mismo año, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmó un memorando de entendimiento con el gigante financiero estadounidense BlackRock para definir una “hoja de ruta” para la reconstrucción del país.

Ucrania en venta

Después del levantamiento de Maidan de 2014, las reformas ucranianas buscadas por el Fondo Monetario Internacional habían allanado el camino para el capital estadounidense en los sectores agrícola y de materias primas.

La agroindustria estadounidense, desde Cargill hasta Monsanto, había asegurado contratos lucrativos en un país que se encontraba entre los principales exportadores mundiales de trigo y maíz.

Los programas para la digitalización de Ucrania, lanzados en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), habían determinado la llegada de los gigantes de la Big Tech, desde Apple hasta Microsoft.

BlackRock controla, directa o indirectamente, acciones significativas de muchas de estas compañías, así como paquetes de capital sustanciales de las principales industrias del sector de defensa estadounidense - Lockheed Martin, RTX (anteriormente Raytheon), Northrop Grumman - que han obtenido enormes ganancias del conflicto ucraniano.

Después de ganar de la guerra, ahora se trata de beneficiarse de la venta masiva de un país en colapso, que hanno Estados Unidos ha empujado durante años hacia un conflicto suicida con su vecino ruso.

Esta venta también es posible gracias al programa de reformas neoliberales en gran parte ya llevada a cabo por el gobierno de Zelensky.

La administración Trump ha entregado a sus aliados europeos, en las últimas semanas, una serie de documentos en los que se explica la visión estadounidense para la reconstrucción de Ucrania y el restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia.

Para el presidente Donald Trump, el enfoque economicista parece prevalecer sobre el de la seguridad estratégica. Por lo tanto, incluso con respecto a Moscú, el enfoque de la Casa Blanca pone la alimentación económica por encima de la definición de una arquitectura de seguridad europea que se reconcilia con los intereses rusos.

Este enfoque corre el riesgo de no cumplir las prioridades rusas y, al mismo tiempo, irrita a los europeos.

Divisiones Transatlánticas

El plan de la administración, en particular, exige que las empresas estadounidenses se beneficien de 200 mil millones de productos rusos congelados para proyectos relacionados con la reconstrucción ucraniana, incluido un centro de datos gigante que se espera que sea alimentado por la central nuclear de Zaporizhzhia, actualmente controlada por los rusos.

En cambio, el plan europeo consistía en utilizar los activos congelados de Moscú para financiar el esfuerzo de guerra ucraniano, una medida ilegal que conlleva importantes riesgos legales y financieros para la Unión Europea, y a la que la Casa Blanca se opone porque corre el riesgo de hundir las negociaciones con Rusia.

En la cumbre de la UE del 18 de diciembre, el plan europeo se aplazó temporalmente y optó por un préstamo de 90 mil millones de euros para financiar a Ucrania en los próximos dos años. Pero los activos rusos siguen congelados indefinidamente.

Los contrastes entre los dos lados del Atlántico, sin embargo, no terminan allí. La administración Trump también planea restaurar los suministros de energía rusos a Europa, una idea que paradójicamente ve a Alemania, el país que quizás sobre todo se ha desplomado por la pérdida de fuentes de energía rusas de bajo costo.

El gobierno alemán se ha apresurado a explicarle a Washington que las sanciones europeas impiden la restauración del gasoducto Nord Stream.

Recientemente, la Unión Europea aprobó una medida para terminar definitivamente las importaciones de gas ruso para 2027.

La ruptura de las élites occidentales se expresa de manera emblemática por el hecho de que, si bien Larry Fink, CEO de BlackRock y actual vicepresidente del WEF, está negociando con Zelensky los términos de la reconstrucción, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (otro miembro prominente del FEM) y el canciller alemán Friedrich Merz (ex ejecutivo de BlackRock) han expresado su claro escepticismo del plan Trump.

“Histeria paranoica”

Pero el aspecto más inquietante son las declaraciones alarmistas y belicistas de otros miembros del frente europeo.

El discurso pronunciado el pasado 11 de diciembre en Berlín por el secretario de la OTAN, Mark Rutte, quien dijo que “somos el próximo objetivo de Rusia, y ya estamos en peligro”.

Rutte habló de una Rusia que podría estar "lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años". Con una actitud dramática, dijo que “debemos estar preparados para una guerra de la escala de aquellos que han tenido que soportar a nuestros abuelos o bisabuelos”.

Al comparar la dosis, la llamó a imaginar: “Un conflicto que llega a cada hogar, cada lugar de trabajo, destrucción, movilización masiva, millones de personas desplazadas, sufrimiento desenfrenado, enormes pérdidas”.

Para concluir que lo que nos separa del destino de Ucrania es solo la OTAN, y que “como Secretario General, tengo el deber de decirle lo que nos espera si no actuamos más rápidamente, si no invertimos en defensa y no continuamos apoyando a Ucrania”.

Evidentemente, no estamos frente a un discurso razonable, sino al intento de alimentar un miedo instintivo e irracional.

El analista británico Anatol Lieven, ciertamente un “moderado” en el panorama europeo actual, pero lejos de Russophile, se preguntó si Rutte realmente cree lo que dice.

“Si no lo cree”, escribió Lieven, “entonces está mintiendo deliberadamente a los electorados demócratas occidentales y envenenando el debate público”. Si lo creyera, sería aún más peligroso, concluyó el analista británico, porque demostraría que las élites europeas “han caído en una condición de histeria paranoica, impermeable a los hechos y la racionalidad”.

Lieven señala que Rusia siempre ha tratado de disuadir a la OTAN de intervenir directamente en Ucrania para evitar el riesgo de una escalada de candidatos para que resulte en un conflicto nuclear.

Por lo tanto, no tendría sentido que Moscú atacara la Alianza Atlántica con el efecto de recompactar el frente occidental fragmentado y aumentara vertiginosamente el riesgo que los rusos han tratado hasta ahora de evitar.

El discurso de Rutte no es un caso aislado. La Revisión de Defensa Estratégica de Gran Bretaña dice que el país debe estar "preparado para una guerra de alta intensidad y larga duración", y que la capacidad de disuasión británica debería "impregnar todos los aspectos de la sociedad".

El autor principal de ese artículo, George Robertson, miembro de la Cámara de los Lores, dijo que “si Rusia tiene el espacio para reconstituir sus fuerzas armadas, y ya lo está haciendo, [...] entonces está claro que el resto de Europa está en peligro”.

Al definir a Rusia como una amenaza estratégica para toda Europa, describe algo contradictoriamente a Moscú como un país en crisis económica y demográfica.

Robert Skidelsky, también miembro de la Cámara de los Lores, define las tesis de su colega como "un caso clásico de inflación de amenazas, o, en términos menos amables, de paranoia".

El hecho es que posiciones similares están muy extendidas, si no dominantes, dentro de las élites políticas europeas. Y aquellos que se atreven a contradecirlos, como lo ha hecho el analista Jacques Baud, un ex coronel del ejército suizo y ex asesor de la OTAN, probablemente estén sujetos a sanciones e incapaces de acceder a sus cuentas bancarias.

En su discurso en Berlín, Rutte dijo que debemos aumentar el gasto en defensa y seguir apoyando a Ucrania para proteger nuestra “libertad, [...] nuestras sociedades abiertas, nuestras elecciones libres y una prensa libre”.

Pero extrañamente en nuestras sociedades tan libre no hay lugar para críticas argumentadas como la de Baud.

Roberto Iannuzzi es analista independiente especializado en Política Internacional, mundo multipolar y (des)orden global, crisis de la democracia, biopolítica y «pandemia new normal».