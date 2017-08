Comunicado CNT-Catalunya a raíz de los atentados en Barcelona y Cambrils

por CNT-Catalunya

Delante de los atentados acaecidos el pasado 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils por parte del Daesh, desde CNT Catalunya, queremos manifestar lo siguiente:



Es bien sabido, y otras personas y colectivos ya lo han señalado a través de las redes sociales, las vinculaciones del Estado Español, a través de la venta de material bélico, con el régimen saudita que financia el terrorismo integrista islámico por puros intereses económicos y geopolíticos (se llevan, lógicamente, suculentos beneficios de estas operaciones y se contribuye a debilitar gobiernos como el sirio o el iraní más próximos al bloque Rusia-China que a la UE-EE.UU).



Delante de esta confrontación entre imperios que pugnan por el control de territorios y recursos, nuestra posición como internacionalistas libertarios sólo puede ser el rechazo total a apoyar a cualquiera de los contendientes de una guerra mundial no declarada donde los muertos siempre los ponen los mismos.



Causa auténtica repugnancia ver el séquito de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, responsables y legitimadores de la participación del Estado en este conflicto inter-imperialista, llorando con lágrimas de cocodrilo por las consecuencias sangrientas que provoca entre sus súbditos-ciudadanos, así como verdadera lástima ver a hileras de ciudadan@s aplaudiendo a cuerpos policiales como la Guardia Urbana o los Mossos d’Esquadra… Qué fácil se olvidan las enseñanzas de documentales como “Ciutat Morta” o los indultos a los Mossos condenados por torturas! Ahora toca fundirse en una esperpéntica abrazada con la impunidad sin pararse a pensar que la gestión de asuntos cuotidianos como la seguridad es como históricamente ha sacado el Estado al conjunto del pueblo trabajador auto-organizado mediante unos “profesionales de la violencia” a los que encima les tenemos que agradecer la gentileza de habernos desarmado. Total para qué? Para que vayan dando palos de ciego como en el caso del “Comando Dixan” donde detuvieron unas personas por tener detergente? O porque casi la mitad de detenciones por yihadismo acaben en absolución por falta de pruebas.



El terrorismo es como mucho más amplio que la violencia indiscriminada del Daesh: lo sufrimos cada día en forma de siniestralidad laboral cuando empresarios sin escrúpulos aumentan sus beneficios a costa de ahorrarse medidas de seguridad con la complicidad de los sindicatos del sistema, con las muertes a las carreteras producto de seguir fomentando el transporte privado con subvenciones millonarias a la industria automovilística mientras se deteriora cada vez más los transportes públicos como la RENFE por falta de inversiones, con las muertes por violencia machista mientras la publicidad nos bombardea con estereotipos sexistas que dan a entender a los hombres que pueden disponer de los cuerpos, e incluso, la vida de las mujeres a voluntad, con miles y miles de muertos al mar, y que se suman a los que hay en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuando se cierran las puertas a personas que huyen de las guerras que el mismo capitalismo provoca, con suicidios cada va más frecuentes en sitios como el metro y que los grandes medios se encargan de silenciar pues están motivados por una situación económica que tiene culpables evidentes... Pero está claro, éste es un “terrorismo estructural” del sistema, más difícil de concebir como tal y, sobre todo, los responsables del mismo es más arriesgado de señalar bajo pena de ser detenido, procesado y encerrado gracias a aberraciones jurídicas como la “Ley Mordaza”.



Es por eso, por apatía mental y cobardía, que algunos prefieren apelar a la protección del Estado para que los “salve” de un tipo de terrorismo aparentemente más fácil de identificar, aun que no sea ni de buen trozo lo más probable de ser la víctima, pero que es totalmente funcional a la implementación de medidas que nos encaminan al establecimiento de una dictadura no declarada, sacrificando nuestras libertades a una supuesta seguridad que no es tal.



Sólo la lucha y la auto-organización de la clase trabajadora y los sectores marginados de un pastel que se reparten entre los cuatro de siempre, así como la extensión de la solidaridad internacional entre tod@s l@s que luchan contra toda forma de autoritarismo y fundamentalismo, puede dar la vuelta a la tortilla de situaciones como las que desgraciadamente hemos vivido recientemente. Todo lo demás son “cantos de sirena” que sólo nos llevarán a nuevas y sangrientas decepciones.



Contra aquellos que quiere fomentar el odio étnico y religioso para favorecer sus mezquinos intereses: Solidaridad internacionalista y lucha de clases para la construcción del Comunismo Libertario !