Carta de Lisa, compañera presa en Alemania Carta de la compañera presa a Alemania DIARIO DE VURGOS Publicado Viernes, 28 Julio 2017 por DV & archivado en Internacional, Represión. Queridxs compañerxs: Me gustaría agradeceros de nuevo vuestra solidaridad y el apoyo que habéis expresado, de distintas formas, desde el inicio y especialmente durante este juicio, tanto dentro de la sala de los juzgados como desde la lejanía.

En tantos momentos estos gestos me han regalado energía y calor y, evidentemente, alentaron mi convicción de que la lucha siempre seguirá, en cualquier condición e independientemente de los obstáculos que se pongan en el camino. Justamente porque sé exactamente cómo funciona la justicia y la manía persecutoria del Estado, y ya que en este juicio el tribunal, la fiscalía, los maderos y la prensa necesitaban culpables, siento un montón de rabia. Una rabia hacia ese mundo miserable y totalmente desigual en el que se nos impone el derecho de los poderosos. Una rabia hacia ese sistema del castigo, de la opresión y del confinamiento de todxs aquellxs que no caben en él. Una rabia por toda la manipulación, la farsa y la mentira con que se alimenta la opinión pública… y por supuesto, más rabia por tantas otras cosas. Esta vez me ha tocado a mi, pero en otros momentos les tocará a otrxs y tal vez incluso a cada unx de nosotrxs, especialmente quienes siguen su camino con dignidad y fuerza. Pero no dejaremos que nos doblegue el Estado y sus secuaces. La cárcel nunca es el final; estas condiciones agravadas nos animan todavía más a seguir defendiendo la vida y los valores que representamos. La lucha continúa, – tanto aquí dentro como fuera-, hasta que se derrumben todas las prisiones y todas las formas de dominación y autoridad queden destruidas. ¡Muchísima fuerza y solidaridad a todxs lxs compañerxs presxs y perseguidxs en todas partes! Libertad para todxs. Lisa

Junio de 2017 La condena de 7 años y medio a nuestra compañera Lisa no significa que nuestra tarea como Solidaritat Rebel se acabe aquí. Más allá de la alegría por la absolución del compañero y la rabia por la condena a nuestra compañera, seguimos diciendo NI INOCENTES NI CULPABLES, pero que quede claro: a pesar de la condena , la solidaridad seguirá activa en sus múltiples formas. Nuestra solidaridad no se limita a acompañar un proceso judicial (que, de todos modos, sigue abierto, así como la investigación), si no que consiste en señalar y atacar los responsables de la persecución y encarcelamiento de nuestrxs compañerxs. Los bancos, la policía de diferentes países y la Iglesia católica siguen siendo los autores principales de la acusación. Por otro lado, los medios de comunicación burgueses apuntaban y pedían una condena, mientras que jueces y fiscales han sido quienes se han encargado de materializarla. Lo más importante es que frente a esa máquina de la justicia de lxs ricxs, lxs compañerxs acusadxs no han estado solxs. Presencia en los juzgados y en las calles, actividades informativas y sabotajes, carteles y destrozos, palabras acompañadas por hechos; muchísima gente les apoyó ética, económica y, lo más importante, políticamente. A la mayoría no les conocemos personalmente, pero nos reconocemos unxs a otrxs en nuestras prácticas anarquistas. La página web y el blog se seguirán actualizando, el correo electrónico también sigue abierto a cualquier crítica, pregunta, propuesta o comentario compañero. Ésta es la dirección para escribir a la compañera , recordamos que unas lineas recibidas en una situación de encierro , son muy importantes para romper el aislamiento , para tener presente a la compañera en nuestras luchas cotidianas , en nuestros espacios y que cualquier palabra de apoyo y fuerza puede contribuir a un momento de calor dentro de los fríos muros. Lisa, nº 2893/16/7

Justizvollzuganstanlt (JVA) Köln

Rochusstrasse 350

50827 Köln (Germany) Fuente: SolidaritatRebel

