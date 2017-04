Asesinato nazi en Málaga, tiros contra “antisistema”… y la casa sin barrer.

by C.N.A. on abril 30th, 2017

Fantasía o realidad, publicaba un medio de difusión calificable como de ultraderecha que el “responsable policial” de la “seguridad” de la última procesión legionaria en Málaga se reunió con el mando militar que encabezaba el despliegue para tratar asuntos organizativos. Como película habitual que se montan, habrían comentado que existían “indicios” de que algunos individuos próximos a movimientos antisistema estarían preparando algún tipo de acción para boicotear o entorpecer el desarrollo de la procesión. La respuesta del mando legionario fue clara: “Hasta la valla, la seguridad depende de ustedes. De la valla para acá, es cosa mía. Mis legionarios llevan su fusil reglamentario con el cargador. Pero yo mismo daré la cara por ellos. Al que salte la valla e intente algo, le pego personalmente dos tiros”.

Podría pensarse que esto es una simple batallita, pero solo hay que comprobar no solo la criminal historia pasada de la legión, sino la reciente, para no tomarse estas cuestiones a broma. No es solo lo que los poderosos armados hicieron, ni sus amenazas. No son solo los asesinatos pasados, ni los recientes, por sus fuerzas armadas, o por fracasados criminales a su servicio.

Hay quienes creen en que unas fuerzas armadas izquierdistas serían la solución… la muerte de alguien tan indescriptible como una política del partido que montó el grupo terrorista g.a.l., nos ha aportado algún artículo que muestra que no es así.

También podemos leer palabras así:

# JusticiaParaPablo ¿Actuará @ MalagaCF contra @ frentebokeron86 ? ¿ Y el Ayuntamiento @ malaga ? # NazisNo Mucho hablar # AgresiónBilbao

Este podría ser un ejemplo de la radical respuesta de la izquierda. Una etiqueta o hashtag en un medio del capitalismo más asqueroso como twitter. Y por supuesto, pedir a las instituciones, como el/la que pide las migajas al patrón, en lugar de plantarse y de una jodida vez tomar las riendas de su vida.

No firmaremos nunca ningún “comunicado unitario” de mierda, todos los que hubo hasta ahora no han servido para nada. No vamos a pedir nada a quienes son amig@s, familiares, conocid@s o de la misma ideología de los asesinos. No vamos a pasearnos con ridículas banderas… a todas ellas les faltaría algún indicativo tipo B, de burguesía asquerosa.

Hay quienes se ríen de las personas que creen en dioses de madera, santos, estampitas y demás inutilidades. Quizás debieran reflexionar, y comprobar que ell@s mism@s están creyendo en líderes y “líderesas” polític@s que viven de sus creencias, que se convierten en votos, cargados de fe… la fe que forra a la izquierda política.

“¡Democracia real YA! No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”… coreó tanta gente engañada. Hoy ya pueden ver que sí es así, desde el parlamento hasta el ayuntamiento más pequeño. De hecho, hasta la banca casi podría quedarse literalmente con la izquierda a lo mejor si lo deseara.

Un nuevo asesinato nazi en Málaga, y a este ritmo nada va a cambiar. Hay casi 200 “muertes” en prisión cada año. Las de las fronteras casi ni se pueden contar. El terrorismo patronal sigue asesinando trabajador@s. Si leemos un escrito similar a este hace 10 ó 20 años, poco cambio encontraremos. Bueno sí, que quienes estaban en los grupos musicales que nos gustaban, que cantaban las canciones que nos ayudaban a espabilar, ahora son lo opuesto a lo que chillaban.

Gracias a la ley antiterrorista, la mordaza, el código penal, la audiencia nazional, no podemos expresar odio. Gracias a la videovigilancia, la represión policial, los montajes jurídico-policiales… las calles no arden. Y por supuesto, gracias a l@s apagafuegos de la izquierda, que cobran lo mismo en las instituciones que l@s de derechas. No agitaran nada, no gritarán las verdades… porque no les hace falta, no serán desahuciados (más bien especulan), no morirán si no hay un golpe de estado, no serán pobres porque vivirán de la fe precisamente de l@s pobres… salvo cuando est@s votan a la extrema derecha, la misma escoria de parásitos.

Destruir el estado y el capital, como ya lo escribieron -y trataron de hacer- hace un siglo, y más, “deconstruir” este mundo, lograr vivir en armonía con la naturaleza… es posible, no cabe duda. Pero no en el capitalismo, ni en ninguna dictadura autodenominada comunista. Algun@s de los que ahora tenemos 15, 25, 35, 45 y más años… queremos la revolución social ya, no pasearnos cada año el 1 de mayo simplemente. Autogestionar nuestras vidas no es tan difícil, tratar de concienciar requiere esfuerzo… luchemos, o lo pagaremos. No iremos llorando a la izquierda, ni a la derecha, son la misma mierda. El pueblo, unido, funciona sin partidos. Muerte al estado y al capital, y viva la anarquía, aquí y ahora. Otro asesinado más en Málaga. O mucho luchamos, o para la siguiente muerte, todo este escrito seguirá 100% actual. Ah, y el 30 de abril de cada año es el día internacional del sabotaje…