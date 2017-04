Un muerto en Málaga y una organización criminal terrorista casi siempre impune: el movimiento nazi.

El presunto asesino, que sale sujetando la pancarta casi en el centro, tiene al lado a uno de los líderes nazis malagueños, monitor de boxeo, y que precisamente casi asesinó, al lado de su propia casa, a un chaval de una forma muy similar al que ahora acaban de matar. Su nombre es Juan J. B. R., el tristemente conocido Juan el gordo. Fue número 1 por alianza nazional de Málaga en unas elecciones. El otro circulado, el de la banderita de su asquerosa patria, tiene innumerables antecedentes por agresiones… Esta vez solo fue detenido un ratito por encubrimiento. Aquí tenéis a la joya, es una foto “pública” (la otra está tomada de lahaine):

La madrugada del jueves al viernes 21 de abril mataron a un chaval, frente al bar más que pijo “Theatro”, en Málaga. Pablo, un joven malagueño que celebraba su cumpleaños, seguramente nunca se planteó especialmente quienes son los nazis, como actúan, como se financian, y porque casi siempre salen impunes de años, y hasta décadas, de agresiones y asesinatos. Esto no impidió que fuera víctima de una mortal paliza, le tocó a él, como le podría haber tocado a otra persona. El no tener “ideales definidos públicos” ha implicado que la clase periodista terrorista no diga “pelea entre bandas”, y toda clase de mierdas cuando somos anarquistas, antifascistas o gente con ideología, género, raza, o religión “diferente a la media” quienes recibimos las agresiones. Eso sí, si dan de hostias a una nazi que ha hecho de todo en Murcia, sí saldrá en todos los medios de desinformación. Pobrecita. Las imágenes que reflejan el asesinato de este chaval en Málaga, de la cámara de videovigilancia de “Theatro”, nunca las veremos en televisión.

Tres personas fueron detenidas el pasado lunes por estos hechos y un cuarto se entregó en la comisaria de la policía nazional, dos de ellos quedaron en libertad con cargos por un delito de encubrimiento, y los otros dos detenidos, A.C.C., un joven de 27 años y A.R. de 25, han sido acusados de homicidio. Os dejamos aquí también -porque así lo hemos recibido- el facebook de esta otra joya.

Quienes están en Málaga saben de sobra quienes son toda esta gentuza, es más de una década de impunidad. Eso sí, que nadie se organice para defenderse, porque eso sí puede costar caro, en Málaga se sabe.