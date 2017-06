SOLIDARIDAD CON CUBA FRENTE AL ENDURECIMIENTO DEL BLOQUEO

La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid, denuncia y condena la cancelación por parte del Presidente Donald Trump del acuerdo bilateral que llevó a cabo el Presidente Obama con Cuba y que implica nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo.

Estas declaraciones las hizo el día 16 de Junio, en la ciudad de Miami, ante una audiencia formada por lo peor del exilio cubano, que se había congregado en el Teatro Manuel Artime, para conocer de las nuevas medidas que se implantarían contra Cuba. En el propio acto firmó una directiva política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”.

En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump dispuso la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad.

Trump, también, derogó la Directiva Presidencial de “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense hacia la Isla, había reconocido la independencia y soberanía de Cuba y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, así como los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo era una política obsoleta y que debía ser eliminado.

Asimismo, denunciamos el doble rasero de Trump en el tratamiento de los derechos humanos, cuando todo el mundo sabe de las violaciones cometidas por Estados Unidos en otros países, donde sus invasiones han provocado miles de muertos y la destrucción de los mismos. Si no, ahí está Irak, Afganistan, Libia, Siria…Y que decir de las detenciones arbitrarias de decenas de presos llevados al territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo en Cuba, donde incluso se han producido numerosas torturas. Por no hablar de las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en muchos países. En los mismos Estados Unidos la gente muere porque no tiene dinero para comprar un seguro médico y el racismo campa a sus anchas, como se demuestra por la cantidad de gente negra que mata la policía. Son sólo unos pocos ejemplos de la conculcación de los derechos humanos por parte de los sucesivos gobiernos norteamericanos.

En Cuba se disfruta de derechos y libertades plenas y existen conquistas sociales superiores a la mayoría de los países del mundo, como el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, los derechos de los niños, y el derecho a la alimentación, la paz y al desarrollo. Incluso a pesar del bloqueo y con sus pocos recursos, Cuba ha contribuido también a la mejoría de los derechos humanos en muchos lugares del mundo.

Desde estas líneas manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba y su Revolución, y condenamos firmemente las nuevas agresiones y amenazas de Donald Trump. Asimismo, expresamos rotundamente la soberanía y libertad de Cuba para decidir su política económica y social y llevar a cabo los cambios que el pueblo cubano vea necesarios.

Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid

En Madrid a 18 de junio de 2017